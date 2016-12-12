Определились пары соперников 1/8 Лиги чемпионов

В понедельник, 12 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.



Первые матчи между соперниками состоятся 14/15 февраля и 21/ 22 февраля, ответные — 7/8 марта и 14/15 марта.



Стоит отметить, что на стадии 1/8 финала друг с другом не могли встретиться клубы из одной страны и соперники по групповой стадии.

В итоге пары распределились следующим образом:

«Реал» (Испания) — «Наполи» (Италия)



«Байер» (Германия) — «Атлетико» (Испания)



«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)



«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания)



«Манчестер Сити» (Англия) — «Монако» (Франция)



«Севилья» (Испания) — «Лестер Сити» (Англия)



«Бенфика» (Португалия) — «Боруссия» Д (Германия)



«Бавария» (Германия) — «Арсенал» (Англия)

Напомним, победителем Лиги чемпионов 2015/16 стал мадридский «Реал».



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