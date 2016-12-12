Тверские чиновники отказываются от аренды автомобилей

Власти Тверской области решили оптимизировать расходы местного бюджета.



В частности, планируется отказаться от аренды автомобилей. Администрация губернатора приобретет в собственность необходимое количество машин.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», в прошлом году аренда Volkswagen Multivan для нужд областного парламента обходилась бюджету более чем в 900 руб./ч.



Таким образом, за 2014–2015 годы на подобные услуги было потрачено около 250 млн рублей. В этом году транспортные услуги, оказываемые законодательному собранию области, обошлись в 36 млн рублей.

Агентство напоминает о том, что аренда автомобилей для чиновников получила распространение после ужесточения закупочного законодательства и усиления общественного контроля а закупками. Арендованные тверскими чиновниками автомобили вывели область в первую десятку «Рейтинга расточительности» ОНФ.