Крым вошел в топ-5 национального рейтинга турпривлекательности

Республика Крым оказалась четвертой среди 85 российских регионов в национальном рейтинге туристической привлекательности.



Исследования провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

Первые три места достались Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на республиканское министерство курортов и туризма, в Крыму наименьший уровень преступности.

Кроме того, полуостров занимает первое место по количеству запросов в интернете и количеству публикаций в СМИ.

Туристическая привлекательность региона оценивалась по 10 критериям. В частности, сравнивались уровни гостиничного бизнеса, значимость отрасли в экономике региона, туристическая уникальность, а также популярность региона у россиян и иностранных туристов.