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Крым вошел в топ-5 национального рейтинга турпривлекательности

В республике зафиксирован наименьший уровень преступности по сравнению с другими регионами

Республика Крым оказалась четвертой среди 85 российских регионов в национальном рейтинге туристической привлекательности.

Исследования провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

Первые три места достались Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на республиканское министерство курортов и туризма, в Крыму наименьший уровень преступности.

Кроме того, полуостров занимает первое место по количеству запросов в интернете и количеству публикаций в СМИ.

Туристическая привлекательность региона оценивалась по 10 критериям. В частности, сравнивались уровни гостиничного бизнеса, значимость отрасли в экономике региона, туристическая уникальность, а также популярность региона у россиян и иностранных туристов.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Крым вошел в топ-5 национального рейтинга турпривлекательности

В республике зафиксирован наименьший уровень преступности по сравнению с другими регионами

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