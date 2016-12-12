Реально действующий документ

На днях, в преддверии празднования Дня Конституции, в СМИ появились данные социологического исследования, проведенного «Левада-центром». По данным, полученным социологами центра, число россиян, считающих, что представители власти соблюдают Основной закон, составляет 35%. В связи с этим хотелось бы отметить, что положения Конституции неукоснительно соблюдаются при реализации своих полномочий всеми органами государственной власти: законодательными, исполнительными, судебными. Более того, рамки данных полномочий определяются непосредственно нормами самой Конституции и вытекают из них.

Применительно, например, к деятельности высшего законодательного представительного органа это выражается в том, что основы законодательного процесса закреплены непосредственно в самой Конституции и принятие законов Федеральным собранием без соблюдения данных положений в принципе невозможно. Что касается принятия конкретных законов, то в отношении всех законопроектов ответственными комитетами как в Государственной думе, так и в Совете Федерации готовятся заключения на предмет их соответствия Конституции. После же вступления закона в силу его конституционность может быть проверена в Конституционном суде, что, в свою очередь, выступает дополнительной гарантией, обеспечивающей реализацию законодательной власти только в соответствии с Конституцией.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что именно от положений Конституции отталкиваются при реализации своих полномочий и принятии конкретных решений все органы государственной власти и лица, занимающие государственные должности.

Соблюдение положений Конституции является обязанностью всех должностных лиц при осуществлении ими своих полномочий, что и происходит на практике.

В последнее время некоторые международные органы, в частности органы Совета Европы (Европейский суд по правам человека, Венецианская комиссия), указывают на необходимость внесения изменений в действующую Конституцию, в частности в отношении регулирования избирательных прав граждан.

Считаем в данном случае, что принятие новой Конституции или внесение в нее изменений не должно быть обусловлено исключительно позицией международных органов.

Принятие новой Конституции может быть обусловлено только общественным запросом, потребностью всего народа в изменении общих векторов своего социального, политического и государственного развития. И речь в данном случае должна идти именно о принципиальных разногласиях, о неприятии основополагающих принципов государственного устройства. В случае если подобная позиция пользуется серьезной социальной поддержкой, если она обусловлена реальными общественными потребностями, соответствующий вопрос необходимо вынести на обсуждение. Если же дело касается каких-то конкретных государственных решений или недовольство населения вызвано, например, недостаточностью или неэффективностью системы гарантий реализации прав граждан, то необходимые изменения могут быть внесены путем совершенствования действующего законодательства.

Действующая же Конституция, на наш взгляд, не исчерпала своего регулирующего потенциала. Во многом актуализация ее положений и возможность их применения к каждому конкретному правоотношению происходит благодаря деятельности Конституционного суда, который, реализуя предоставленные ему полномочия, наполняет общие положения Конституции конкретным правовым содержанием. Благодаря этому о Конституции можно говорить как об актуальном и реально действующем документе.

Автор — доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, полномочный представитель Совета Федерации в Генеральной прокуратуре РФ и Следственном комитете РФ