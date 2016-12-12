Кремль: вопрос о выдаче осужденных в РФ украинцев есть в повестке дня

На повестке дня находится вопрос о возможной выдаче граждан Украины, осужденных в России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не уточнил, о ком идет речь.

«Эта тема неоднократно поднималась в ходе контактов по линии рабочих групп; кратко она затрагивалась украинской стороной на берлинской встрече «нормандской четверки». Определенные фамилии фигурируют на повестке дня», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что не всех можно причислить к какой-либо категории.

«В любом случае это всё люди, которые осуждены и отбывают наказание по решению российского суда», — добавил пресс-секретарь президента.

«Безусловно, юридические процедуры на случай принятия каких-либо решений существуют», — отметил он.