Нижегородский фермер предстанет перед судом за хищение 1,11 млн рублей

Фермер из Нижегородской области, обвиняемый в хищении 1,11 млн рублей, предназначенных для гранта, предстанет перед судом за мошенничество.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», в прошлом году, являясь главой фермерского хозяйства в селе Никольское Арзамасского района, обвиняемый решил поучаствовать в программе по поддержке начинающих фермеров. Он ликвидировал юридическое лицо, а на следующий день подал документы для создания нового юридического лица. После этого, в апреле 2015 года, обвиняемый подал заявку на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров для предоставления грантов. Вместе с этим он приложил фиктивную справку межрайонной инспекции ФНС о том, что он в период с 11 марта 2012 по 11 марта 2015 года он якобы не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и в качестве главы какого-либо фермерского хозяйства.

Пройдя конкурсный отбор, мужчина получил грант на создание крестьянско-фермерского хозяйства в размере 1,11 млн рублей и единовременную помощь на бытовое обустройство в размере 110 тыс. рублей. Выделенные средства он похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

По данному факту мужчине предъявлено обвинение о статье 159 УК РФ «Мошенничество». Первое судебное заседание по делу назначено на 14 декабря 2016 года.