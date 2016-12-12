В Якутии чиновник продавал жителям талоны на рыбалку

Глава Болтогинского наслега (наслег — низшая административная единица Якутии, соответствующая сельсовету или сельскому поселению) Чурапчинского района продавал гражданам разрешения на проведение подледной рыбалки. Каждый талон стоил 200 рублей. Местная прокуратура пресекла незаконную деятельность чиновника, сообщает ИА SakhaNews.

По федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» граждане России вправе осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно.

В отношении главы сельского поселения возбуждено административное дело о самоуправстве. Суд признал чиновника виновным и приговорил его к выплате штрафа.