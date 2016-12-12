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X5 планирует в 2016 году нарастить выручку на 27–28%

Интрига вокруг борьбы с «Магнитом» за лидерство сохраняется

Российский розничный оператор X5 Retail Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», рассчитывает по итогам 2016 года увеличить выручку на 27–28%, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

Таким образом, интрига вокруг борьбы X5 с «Магнитом» за лидерство на рынке по результатам года сохраняется, передает портал anrt.info.

В результате выручка обоих крупнейших игроков отечественной продуктовой розницы в 2016 году, как ожидается, перевалит за отметку 1 трлн рублей.

«По следующему году guidance не даем», — отметил Шехтерман.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

X5 планирует в 2016 году нарастить выручку на 27–28%

Интрига вокруг борьбы с «Магнитом» за лидерство сохраняется

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