X5 планирует в 2016 году нарастить выручку на 27–28%

Российский розничный оператор X5 Retail Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», рассчитывает по итогам 2016 года увеличить выручку на 27–28%, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.



Таким образом, интрига вокруг борьбы X5 с «Магнитом» за лидерство на рынке по результатам года сохраняется, передает портал anrt.info.



В результате выручка обоих крупнейших игроков отечественной продуктовой розницы в 2016 году, как ожидается, перевалит за отметку 1 трлн рублей.



«По следующему году guidance не даем», — отметил Шехтерман.

