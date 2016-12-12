Алека Болдуина наградили за пародию на Дональда Трампа

Голливудский актер Алек Болдуин получил награду кинокритиков Critics' Choice 2016 за пародию на избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Болдуин удостоился премии в категории «Приглашенный актер комедийного сериала» за участие в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, в которой он пародировал Трампа, сообщает телеканал «360».

Ранее сам миллиардер неоднократно был недоволен исполняемыми Болдуиным пародиями на него, уверяя, что не видел ничего хуже. Актер же, в свою очередь, пообещал прекратить его пародировать, как только Трамп представит свою налоговую декларацию.

22-я ежегодная церемония награждения победителей премии крупнейшей ассоциации кинокритиков США и Канады BFCA Critics' Choice Award началась 11 декабря в калифорнийской Санта-Монике. В организации состоят порядка 300 представителей этой профессии, сообщает «Лента.ру».