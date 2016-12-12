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Алека Болдуина наградили за пародию на Дональда Трампа

Актер удостоился премии кинокритиков Critics' Choice 2016

Фото: youtube/ABC News/SNL

Голливудский актер Алек Болдуин получил награду кинокритиков Critics' Choice 2016 за пародию на избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Болдуин удостоился премии в категории «Приглашенный актер комедийного сериала» за участие в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, в которой он пародировал Трампа, сообщает телеканал «360».

Ранее сам миллиардер неоднократно был недоволен исполняемыми Болдуиным пародиями на него, уверяя, что не видел ничего хуже. Актер же, в свою очередь, пообещал прекратить его пародировать, как только Трамп представит свою налоговую декларацию.

22-я ежегодная церемония награждения победителей премии крупнейшей ассоциации кинокритиков США и Канады BFCA Critics' Choice Award началась 11 декабря в калифорнийской Санта-Монике. В организации состоят порядка 300 представителей этой профессии, сообщает «Лента.ру».

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Алека Болдуина наградили за пародию на Дональда Трампа

Алека Болдуина наградили за пародию на Дональда ТрампаАктер удостоился премии кинокритиков Critics' Choice 2016

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