В Кремле считают профессионалом потенциального госсекретаря США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на профессионализм и конструктивный настрой будущего госсекретарь США вне зависимости от того, кто им станет.



Он отметил, что глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, которого прочат на этот пост, является профессионалом. Песков также подтвердил, что президент России Владимир Путин имел контакты с ним и его компаньонами.

«У них были деловые встречи. Действительно, президент (Владимир Путин) несколько раз принимал господина Тиллерсона, в том числе вместе с его тогдашними партнерами в РФ. Он весьма профессионально исполняет свои обязанности», — указал официальный представитель Кремля.



Комментируя утверждение, что Тиллepcoн хорошо относится к России, пресс-секретарь главы государства заметил, что «это большая разница — быть госсекретарем и руководить пусть даже очень большой компанией».



«Симпатии отступают на второй план», — заключил Песков.



При этом вопрос о том, существуют ли шансы на возобновление проекта по бурению в Карском море совместно с ExxonMobil, если Тиллepcoн действительно займет пост госсекретаря, Песков переадресовал Вашингтону.



Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников в переходной администрации президента США информировала, что глава компании ExxonMobil Рекс Тиллepcoн рассматривается в качестве главного кандидата на пост госсекретаря.

