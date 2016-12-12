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Россельхознадзор внедрил систему для определения вида рыбы в консервах

Идентификация производится методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры Россельхознадзора разработал и внедрил набор тестов для определения вида рыбы в рыбных консервах. Об этом «Известиям» сообщил представитель пресс-службы надзорного ведомства.

«Разработанные и внедренные центром наборы тест-систем способны определить вид рыб в рыбных консервах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени», — пояснил представитель Россельхознадзора.

Он отметил, что благодаря внедрению новых систем станет возможно идентифицировать в рыбных консервах атлантический лосось, радужную форель, горбушу, кету, нерку, кижуч, тихоокеанскую треску, атлантическую треску, минтай, сайду, пикшу.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Россельхознадзор внедрил систему для определения вида рыбы в консервах

Идентификация производится методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

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