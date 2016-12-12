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Онопко, Овчинников и Гранеро продолжат работу в ЦСКА

Ранее в понедельник стало известно, что команду возглавит Виктор Гончаренко

Сергей Овчинников, Виктор Онопко и Паулино Гранеро продолжат работу в тренерском штабе футбольного ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Овчинников с марта 2014 года занимает должность старшего тренера ЦСКА. Гранера является тренером по физической подготовке с 2010 года. Онопко присоединился к клубу в сентябре 2009 года.

О назначении Виктора Гончаренко стало известно ранее в понедельник. Контракт с белорусским специалистом подписан на два года с опцией продления, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее Гончаренко уже работал в ЦСКА. В сезоне-2015/16 он был помощником экс-главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Также специалист возглавлял белорусский БАТЭ (2007-2013), «Кубань» (2013-2014), «Урал» (2015) и «Уфу» (2016).

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Онопко, Овчинников и Гранеро продолжат работу в ЦСКА

Ранее в понедельник стало известно, что команду возглавит Виктор Гончаренко

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