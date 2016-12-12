МИД: Трамп унаследует от Обамы огромную проблему по вопросу Сирии

В Министерстве иностранных дел полагают, что избранный президент США Дональд Трамп унаследует от администрации Барака Обамы огромную проблему по вопросу урегулирования в Сирии.

«Думаю, что и в этом вопросе (по урегулированию сирийского кризиса — «Известия») тоже Трамп унаследует огромную проблему от своего предшественника», — сказал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что именно отсутствие кооперации с Соединенными штатами является одной из причин активизации террористов в Сирии.

В Кремле уверены, что сотрудничество РФ и США позволило бы более эффективно избегать атак со стороны боевиков.