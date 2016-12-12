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Банк России завершит строительство РКЦ в Новосибирске в 2017 году

Сроки сдачи в эксплуатацию перенесли из-за того, что изначальный проект был скорректирован

Сибирское ГУ Банка России переносит сроки сдачи в эксплуатацию расчетно-кассового центра (РКЦ) в Новосибирске на 2017 год.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, это связано с тем, что изначальный проект будущего центра был скорректирован. Изменения в проект вносятся в ближайшее время, поэтому технические, финансовые и иные характеристики объекта будут озвучены в окончательном варианте только при открытии расчетно-кассовый центр.

Ожидалось, что новый расчетно-кассовый центр на улице Станционной в Новосибирске будет сдан в эксплуатацию в конце 2016 — начале 2017 года. Объем инвестиций в строительство и оборудование здания площадью 14 тыс. кв м оценивался в 2 млрд рублей.

Расчетно-кассовый центр в Новосибирске возводят в рамках программы оптимизации расчетно-кассовых центров Банка России. Планируется, что он будет исполнять функции головного РКЦ в Сибири и аккумулировать наличные средства для кредитных организаций округа.

В настоящий момент в регионе действуют функционируют два расчетно-кассовых центра Банка России — в Новосибирске и Куйбышеве. После завершения строительства головного центра их ликвидируют.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Банк России завершит строительство РКЦ в Новосибирске в 2017 году

Сроки сдачи в эксплуатацию перенесли из-за того, что изначальный проект был скорректирован

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