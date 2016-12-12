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«Зенит», «Ростов» и «Краснодар» узнали своих соперников в ЛЕ УЕФА

Российским клубам достались «Андерлехт», «Спарта» и «Фенербахче»

Фото: TASS/Imago/imago sportfotodienst

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА. «Зенит», «Ростов» и «Краснодар» узнали, с кем им предстоит встретиться в 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

Так, питерский клуб будет играть с бельгийским «Андерлехтом», ростовчане проведут два матча против чешской «Спарты», а краснодарская команда встретится с турецким «Фенербахче».

Матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 16 и 23 февраля 2017 года. «Ростов» и «Краснодар» начнут на своем поле, а «Зенит» сыграет в гостях.

На стадии 1/16 финала не могли встретиться команды из одной страны, а также игравшие в одной группе. Кроме того, решением исполкома УЕФА при жеребьевке были разведены российские и украинские клубы, поэтому клубам из России не мог достаться донецкий «Шахтер», который проведет встречу с испанской «Сельтой».

Остальные пары выглядят следующим образом:

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Сент-Этьен» (Франция)

«Вильярреал» (Испания) — «Рома» (Италия)

«Атлетик Бильбао» (Испания) — АПОЭЛ (Кипр)

«Боруссия» М (Германия) — «Фиорентина» (Италия)

«АЗ» (Голландия) — «Лион» (Франция)

«Легия» (Польша) — «Аякс» (Голландия)

«Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия)

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — «Бешикташ» (Турция)

«Османлиспор» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция)

«Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания)

«Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия)

ПАОК (Греция) — «Шальке» (Германия)

Напомним, в Ньоне также проходила жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов. Российские клубы на данном этапе соревнований представлены не были.

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    Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

    «Зенит», «Ростов» и «Краснодар» узнали своих соперников в ЛЕ УЕФА

    «Зенит», «Ростов» и «Краснодар» узнали своих соперников в ЛЕ УЕФАРоссийским клубам достались «Андерлехт», «Спарта» и «Фенербахче»

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