«Зенит», «Ростов» и «Краснодар» узнали своих соперников в ЛЕ УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА. «Зенит», «Ростов» и «Краснодар» узнали, с кем им предстоит встретиться в 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира.



Так, питерский клуб будет играть с бельгийским «Андерлехтом», ростовчане проведут два матча против чешской «Спарты», а краснодарская команда встретится с турецким «Фенербахче».

Матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 16 и 23 февраля 2017 года. «Ростов» и «Краснодар» начнут на своем поле, а «Зенит» сыграет в гостях.



На стадии 1/16 финала не могли встретиться команды из одной страны, а также игравшие в одной группе. Кроме того, решением исполкома УЕФА при жеребьевке были разведены российские и украинские клубы, поэтому клубам из России не мог достаться донецкий «Шахтер», который проведет встречу с испанской «Сельтой».



Остальные пары выглядят следующим образом:

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Сент-Этьен» (Франция)



«Вильярреал» (Испания) — «Рома» (Италия)



«Атлетик Бильбао» (Испания) — АПОЭЛ (Кипр)

«Боруссия» М (Германия) — «Фиорентина» (Италия)



«АЗ» (Голландия) — «Лион» (Франция)



«Легия» (Польша) — «Аякс» (Голландия)

«Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия)

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — «Бешикташ» (Турция)



«Османлиспор» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция)



«Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания)



«Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия)



ПАОК (Греция) — «Шальке» (Германия)

Напомним, в Ньоне также проходила жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов. Российские клубы на данном этапе соревнований представлены не были.

Читайте также:

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

