Матвиенко: Россия не будет участвовать в наземной операции в САР

Россия не будет участвовать в наземной операции в Сирии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами в понедельник, комментируя наступление террористов на Пальмиру и военные действия в Алеппо.

«Никакой речи об участии Российской Федерации, российских войск в наземной операции в Сирии не идет. Мы об этом изначально заявляли», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей».

Спикер Совфеда напомнила, что ВКС России оказывают поддержку правительственным войскам Сирии.

По мнению Матвиенко, «судьба Сирии решается сейчас в Восточном Алеппо». Сенатор подчеркнула, что, несмотря на заявления западных лидеров о необходимости прекращения боевых действий и сопротивление боевиков, борьбу с терроризмом необходимо продолжать.

Матвиенко отметила, что Россия дала достаточно времени в рамках гуманитарной паузы, но оставлять все так и далее — значит «создавать условия для перегруппировки боевиков».

«Если не остановить террористов в Сирии, то возможно их проникновение в другие государства», — подчеркнула она.