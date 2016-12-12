Трамп предложил кандидатуру министра национальной безопасности США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост министра национальной безопасности страны бывшего главу объединенного командования ВС Соединенных Штатов в Центральной и Южной Америке отставного генерала Джона Келли.



Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление переходной команды республиканца.

Джон Келли прослужил в силах США более 40 лет. Он известен своей критикой в адрес действующей администрации президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Кроме того, отставной генерал выступал против планов по закрытию тюрьмы Гуантанамо.