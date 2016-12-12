Трамп предложил кандидатуру министра национальной безопасности США

Избранный глава государства выдвинул на эту должность отставного генерала ВС страны Джона Келли
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост министра национальной безопасности страны бывшего главу объединенного командования ВС Соединенных Штатов в Центральной и Южной Америке отставного генерала Джона Келли.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление переходной команды республиканца.
Джон Келли прослужил в силах США более 40 лет. Он известен своей критикой в адрес действующей администрации президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Кроме того, отставной генерал выступал против планов по закрытию тюрьмы Гуантанамо.
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