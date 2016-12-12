В ДТП под Брянском с участием автобуса пострадали 23 человека

В ДТП под Брянском, где рейсовый автобус перевернулся и съехал в кювет, пострадали 23 человека.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, скорая помощь доставила в больницу 19 человек, пять человек госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.

Напомним, авария произошла утром на улице Рошаля в городе Новозыбков Брянской области. Автобус ПАЗ, в салоне которого находилось не менее 40 человек, съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

По данному факту ГИБДД проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.