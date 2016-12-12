Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В ДТП под Брянском с участием автобуса пострадали 23 человека

Пять человек госпитализировано, один из них — в тяжелом состоянии

В ДТП под Брянском, где рейсовый автобус перевернулся и съехал в кювет, пострадали 23 человека.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, скорая помощь доставила в больницу 19 человек, пять человек госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.

Напомним, авария произошла утром на улице Рошаля в городе Новозыбков Брянской области. Автобус ПАЗ, в салоне которого находилось не менее 40 человек, съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

По данному факту ГИБДД проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В ДТП под Брянском с участием автобуса пострадали 23 человека

Пять человек госпитализировано, один из них — в тяжелом состоянии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Ирина Мешкова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке