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250 эпохальных снимков

Выставленные на ВДНХ фотоработы охватывают историю страны от царских времен до перестройки

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ

«Век шедевров» — так можно было бы назвать выставку «Энциклопедия фотографии (1891–1991)», открывшуюся на ВДНХ. Гуляя по павильонам, зритель постоянно испытывает ощущение дежавю: со всех сторон его окружают хрестоматийные образы, ставшие классикой. Пионер-трубач, призывающий в атаку комбат с поднятым пистолетом, суровый Маяковский… Знатоки неоднократно видели их на вернисажах, неискушенные посетители — в школьных учебниках, телепередачах, на плакатах и прочей рекламной продукции.

Сказать, что выставка открывает в великих кадрах какие-то новые смыслы, нельзя. Однако вместе они выстраиваются в единую линию, в которой история фотоискусства оказывается неразрывно связана с историей страны, а эволюция художественного стиля оборачивается метаморфозами идеологии.

Вот постановочные снимки костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце. Лев Левицкий запечатлел Николая II, его семью и придворных в костюмах XVII века. Получился не только ценный исторический документ, но и гимн имперским традициям. Совсем другой, но не менее парадный образ старой доброй матушки-Руси — в цветных экспериментах Сергея Прокудина-Горского. Русская деревня на его снимках — нарядная, уютная, хлебосольная.

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ

Но вот старый мир взрывается — и на смену статичному благолепию дореволюционной фотографии приходит стремительная динамика репортажей с передовой. Виктор Булла показывает расстрел мирной демонстрации в июле 1917-го. Созданный мастером образ хаоса и смерти (разбегающиеся люди на переднем плане, трупы — на заднем) наполнен не только художественной, но и агитационной силой.

После победы революции фотохудожникам новой страны предстоит облечь идеи коммунистов в визуальные образы. Таковы бесконечные спортсмены Аркадия Шайхета, знаменитый кадр «Молодость» Ивана Шагина (1933): девушка раскинула руки навстречу морскому ветру. В снимке читается не только сиюминутная радость, но и восторг от пьянящего воздуха перемен, открытость светлому будущему.

Параллельные сюжеты — авангард и русская пикториальная фотография. Эксперименты с композицией и светотенью у Родченко и его соратников контрастируют с размытой, как будто затуманенной фотоживописью Юрия Еремина, Александра Гринберга и других мастеров, пытавшихся уйти от реализма. Объединяет их художественный поиск, лишенный идеологичности.

Эмоциональная кульминация экспозиции — съемки времен Великой Отечественной. «Горе» известинского фотографа Дмитрия Бальтерманца — апофеоз этой темы. Мы видим на переднем плане старую женщину, в отчаянии раскинувшую руки над мертвецом.

Вторая половина XX века представлена на выставке более скромно, образами сменяющихся эпох: Хрущев с огромной кукурузой в руке, советский быт времен застоя, наконец, неформалы и хиппи перестройки. Но шедевров хватает и здесь. Прекрасные снимки из своих собраний предоставили Мультимедиа Арт Музей, Центр фотографии им. братьев Люмьер и другие организации.

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ

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Главный хранитель Мультимедиа Арт Музея Елена Мисаланди, выступившая консультантом проекта, отмечает в первую очередь просветительскую идею экспозиции.

— Делался упор на то, чтобы люди, посещающие ВДНХ, увидели самые знаменитые образцы русского и советского фотографического искусства, — сообщила Елена Мисаланди «Известиям». — Мы хотели пробудить у публики желание подробнее узнать об этих авторах и продолжить знакомство с их творчеством.

И с этой задачей «Энциклопедия фотографии» справляется, в лучших советских традициях реализуя ликбез сразу по двум темам: истории фотоискусства и истории страны.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

250 эпохальных снимков

250 эпохальных снимковВыставленные на ВДНХ фотоработы охватывают историю страны от царских времен до перестройки

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