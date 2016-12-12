Путин: количество партнеров в сфере ВТС превысило 100 стран

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что количество партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) превысило 100 стран, а портфель заказов на поставки российского вооружения за рубеж сохраняется на уровне свыше $50 млрд.



Такие данные глава государства привел на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

«Напомню, что по итогам прошлого, 2015 года российская продукция военного назначения была поставлена в 58 стран, а в целом количество наших партнеров в сфере военно-технического сотрудничества превысило 100 стран, из них 98 подписали с нами соответствующие международные договоры», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что объем экспортных поставок по линии ВТС остается на высоком уровне.



«Наша страна уверенно занимает второе место в мире по этому направлению (на рынке вооружений), в пятерке лидеров мы опережаем Францию, Германию, Великобританию, — сказал Путин, отметив, что действовать приходится в традиционно жестких конкурентных условиях, а порой даже сталкиваться с «недобросовестным поведением ряда страна».



Президент также попросил субъекты ВТС, а также государственного посредника принять исчерпывающие меры для обеспечения устойчивого спроса на продукцию РФ.

