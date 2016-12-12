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Путин призвал уделить особое внимание географии поставок оружия РФ

Президент подчеркнул, что Россия вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание географии поставок российских вооружений.

«Особое внимание необходимо уделить географии поставок. В последнее время целые регионы мира сталкиваются с ростом насилия и террористической угрозой. Примеры хорошо известны — это Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан», — сказал глава государства в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) РФ с другими государствами, передает «РИА Новости»

Путин также заявил, что Россия вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, а также в укрепление обороноспособности своих союзников, в том числе по линии ОДКБ, партнеров по СНГ. 

Как сообщали «Известия» ранее, сегодня российский президент проведет заседание комиссии по ВТС. На повестке дня — вопрос об укреплении российских позиций на мировых рынках оружия.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Путин призвал уделить особое внимание географии поставок оружия РФ

Президент подчеркнул, что Россия вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом

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