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Башенный кран упал на рабочего в Самаре

Пострадавшего госпитализировали в больницу с политравмой, осложненной шоком

Башенный кран упал на строительной площадке в Самаре. В результате инцидента пострадал рабочий-монтажник 1972 года рождения.

По данным НИА «Самара», ЧП произошло во время сборки башенного крана, после чего порвался трос и элемент конструкции рухнул на рабочего.

На место происшествия коллега пострадавшего вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у него политравму, осложненную шоком. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

По данному факту региональный Ростехнадзор проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Башенный кран упал на рабочего в Самаре

Пострадавшего госпитализировали в больницу с политравмой, осложненной шоком

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