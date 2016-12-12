Башенный кран упал на рабочего в Самаре

Башенный кран упал на строительной площадке в Самаре. В результате инцидента пострадал рабочий-монтажник 1972 года рождения.

По данным НИА «Самара», ЧП произошло во время сборки башенного крана, после чего порвался трос и элемент конструкции рухнул на рабочего.

На место происшествия коллега пострадавшего вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у него политравму, осложненную шоком. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

По данному факту региональный Ростехнадзор проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.