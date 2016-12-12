Путин: РФ предлагает заказчикам новейшие средства антитеррора

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия предлагает зарубежным заказчиками самые передовые средства борьбы с терроризмом, в том числе ПВО, реактивную артиллерию и боевую авиацию.

«Особое внимание необходимо уделить географии поставок. В последнее время целые регионы мира сталкиваются с ростом насилия и террористической угрозой. Примеры хорошо известны: это Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан», — сказал президент в ходе заседания комиссии по вопросам ВТС РФ с иностранными государствами, передает «Интерфакс».

«Готовы предложить заказчикам самые передовые средства антитеррора. Это не только средства ближнего боя, но и боевая авиация, средства ПВО, реактивная артиллерия, бронетехника — словом, всё, что помогает успешно бороться с террористами, которые фактически создали крупные, организованные вооруженные формирования и зачастую используют хорошо подготовленных специалистов, прошедших школу регулярной армии, и современное оружие, в том числе западного производства», — подчеркнул Путин.

Глава государства также отметил, что РФ вносит в борьбу с международным терроризмом весомый вклад.

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