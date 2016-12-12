Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин: РФ предлагает заказчикам новейшие средства антитеррора

Речь идет в том числе о ПВО, реактивной артиллерии и боевой авиации, уточнил президент РФ

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия предлагает зарубежным заказчиками самые передовые средства борьбы с терроризмом, в том числе ПВО, реактивную артиллерию и боевую авиацию.

«Особое внимание необходимо уделить географии поставок. В последнее время целые регионы мира сталкиваются с ростом насилия и террористической угрозой. Примеры хорошо известны: это Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан», — сказал президент в ходе заседания комиссии по вопросам ВТС РФ с иностранными государствами, передает «Интерфакс».

«Готовы предложить заказчикам самые передовые средства антитеррора. Это не только средства ближнего боя, но и боевая авиация, средства ПВО, реактивная артиллерия, бронетехника — словом, всё, что помогает успешно бороться с террористами, которые фактически создали крупные, организованные вооруженные формирования и зачастую используют хорошо подготовленных специалистов, прошедших школу регулярной армии, и современное оружие, в том числе западного производства», — подчеркнул Путин.

Глава государства также отметил, что РФ вносит в борьбу с международным терроризмом весомый вклад.

Читайте также: 

Песков: Путин обсудит меры по укреплению позиций РФ на рынке оружия

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Путин: РФ предлагает заказчикам новейшие средства антитеррора

Речь идет в том числе о ПВО, реактивной артиллерии и боевой авиации, уточнил президент РФ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Инфографика

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке