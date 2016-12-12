В Таиланде в честь нового короля объявили масштабную амнистию

В Таиланде в честь восхождения на трон нового короля Таиланда Рамы X объявлена масштабная амнистия. Под помилование попадают инвалиды, осужденные, страдающие тяжелыми болезнями, а также пожилые люди, которые отбыли не менее трети своего наказания.



Амнистия вступила в силу 12 декабря. Первые заключенные покинут исправительные учреждения в течение ближайших трех дней.



В опубликованном Бюро королевского двора документе подчеркивается, что амнистия не распространяется на лиц, осужденных за распространение наркотиков, передает сайт НТВ.Ru.



Напомним, Рама X взошел на престол 1 декабря — на 50-й день после смерти короля Пумипона Адульядета, правившего Таиландом 70 лет. Официальная коронация нового правителя королевства состоится после годичного траура и похорон старого короля.