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В Таиланде в честь нового короля объявили масштабную амнистию

Тюрьмы покинут инвалиды, осужденные, страдающие тяжелыми болезнями, а также пожилые люди

В Таиланде в честь восхождения на трон нового короля Таиланда Рамы X объявлена масштабная амнистия. Под помилование попадают инвалиды, осужденные, страдающие тяжелыми болезнями, а также пожилые люди, которые отбыли не менее трети своего наказания.

Амнистия вступила в силу 12 декабря. Первые заключенные покинут исправительные учреждения в течение ближайших трех дней.

В опубликованном Бюро королевского двора документе подчеркивается, что амнистия не распространяется на лиц, осужденных за распространение наркотиков, передает сайт НТВ.Ru.

Напомним, Рама X взошел на престол 1 декабря — на 50-й день после смерти короля Пумипона Адульядета, правившего Таиландом 70 лет. Официальная коронация нового правителя королевства состоится после годичного траура и похорон старого короля.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Таиланде в честь нового короля объявили масштабную амнистию

Тюрьмы покинут инвалиды, осужденные, страдающие тяжелыми болезнями, а также пожилые люди

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