Меркель: ФРГ не намерена отказываться от политики «одного Китая»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не намерен отказываться от политики «одного Китая», несмотря на слова избранного президента США Дональда Трампа об отношениях с Тайванем.



«Мы по-прежнему выступаем за политику «одного Китая» и не изменим своей позиции по этому вопросу», — сказала канцлер.



На прошлой неделе Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главой Тайваня Цай Инвэнь. Они стали первыми с 1979 года, когда дипломатические отношения Тайваня и США прекратились.



В свою очередь, внешнеполитическое ведомство КНР сделало представление Вашингтону в связи с состоявшимся разговором.



Позже Трамп заявил, что США не должен быть связан политикой «единого Китая» и не хочет, чтобы Пекин диктовал ему, какие звонки принимать, а какие нет.



Напомним, Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который отстаивает свою независимость от материкового Китая. Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

