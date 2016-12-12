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Татарстан стал лучшим регионом РФ по поддержке экспортной деятельности

Республика признана лучшей по итогам международной конференции, посвященной внешнеэкономической деятельности

Центр поддержки экспорта Татарстана, созданный при министерстве экономики республики, занял первое место в рейтинге центров координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса регионов России в 2016 году.

Как сообщает ИА «Татар-информ», республика признана лучшей по итогам IV международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ», которая состоялась в Омске.

Работу центров оценивало жюри, в состав которого вошли представители Минэкономразвития РФ и АО «Российский экспортный центр».

Центр поддержки экспорта Татарстана был создан в 2012 году для помощи субъектам малого и среднего бизнеса в республике путем проведения консультации специалистов по вопросам внешнеэкономической направленности.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Татарстан стал лучшим регионом РФ по поддержке экспортной деятельности

Республика признана лучшей по итогам международной конференции, посвященной внешнеэкономической деятельности

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