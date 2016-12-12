Татарстан стал лучшим регионом РФ по поддержке экспортной деятельности

Центр поддержки экспорта Татарстана, созданный при министерстве экономики республики, занял первое место в рейтинге центров координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса регионов России в 2016 году.

Как сообщает ИА «Татар-информ», республика признана лучшей по итогам IV международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ», которая состоялась в Омске.

Работу центров оценивало жюри, в состав которого вошли представители Минэкономразвития РФ и АО «Российский экспортный центр».

Центр поддержки экспорта Татарстана был создан в 2012 году для помощи субъектам малого и среднего бизнеса в республике путем проведения консультации специалистов по вопросам внешнеэкономической направленности.