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Трамп: смехотворно полагать, что в выборы в США вмешались русские

Избранный президент Америки подчеркнул, что в отсутствие веских доказательств сложно определить, кто стоит за кибервзломами

Избранный президент США Дональд Трамп выразил сомнения насчет распространяемой американскими СМИ теории о «вмешательстве хакеров из РФ» и избирательную кампанию.

«Вы можете вообразить ситуацию, в которой результаты выборов были бы другими, и именно мы пытались бы разыграть карту Россия/ЦРУ? Это окрестили бы теорией заговора!» — написал Трамп в своем Twitter.

«Определить, кто стоит за кибервзломом, очень трудно, если хакеров не поймали за руку. Почему эту тему не поднимали до выборов?» — добавил Трамп.

Ранее в интервью Fox News миллиардер назвал нелепыми утверждения о том, что на выборах ему помогали «русские хакеры».

«Думаю, это просто смехотворно. Мне кажется, это еще одно оправдание, я этому не верю», — заявил Трамп.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Трамп: смехотворно полагать, что в выборы в США вмешались русские

Избранный президент Америки подчеркнул, что в отсутствие веских доказательств сложно определить, кто стоит за кибервзломами

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