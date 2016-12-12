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Эр-Рияд призывает провести экстренную сессию Генассамблеи ООН по Сирии

Правительство Саудовской Аравии заявило о необходимости провести заседание международной организации для установления безопасности в САР

Саудовская Аравия призвала провести экстренную сессию Генассамблеи ООН из-за обстановки в Сирии, сообщают местные СМИ.

Как передает телеканал Hadath, с соответствующей инициативой выступило правительство королевства.

«Совет министров (Саудовской Аравии — Ред.) призвал к экстренному заседанию ООН для установления безопасности в Сирии», — указано в сообщении канала в Twitter.

Террористы ИГ предприняли попытку нападения на ранее освобожденную Пальмиру в Сирии. Бои в городе продолжаются в течение нескольких дней. Боевикам удалось захватить несколько деревень и нефтяное месторождение к юго-западу от Пальмиры.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Эр-Рияд призывает провести экстренную сессию Генассамблеи ООН по Сирии

Правительство Саудовской Аравии заявило о необходимости провести заседание международной организации для установления безопасности в САР

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