Эр-Рияд призывает провести экстренную сессию Генассамблеи ООН по Сирии

Саудовская Аравия призвала провести экстренную сессию Генассамблеи ООН из-за обстановки в Сирии, сообщают местные СМИ.



Как передает телеканал Hadath, с соответствующей инициативой выступило правительство королевства.

«Совет министров (Саудовской Аравии — Ред.) призвал к экстренному заседанию ООН для установления безопасности в Сирии», — указано в сообщении канала в Twitter.

Террористы ИГ предприняли попытку нападения на ранее освобожденную Пальмиру в Сирии. Бои в городе продолжаются в течение нескольких дней. Боевикам удалось захватить несколько деревень и нефтяное месторождение к юго-западу от Пальмиры.