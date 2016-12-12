Глава «Роснефти» передал президенту Египта послание Путина по сотрудничеству в экономике

Глава «Роснефти» Игорь Сечин передал президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси послание Владимира Путина по экономическому сотрудничеству.

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял меня сегодня по просьбе президента России. Я передал послание от Владимира Путина президенту Египта о развитии торгово-экономического сотрудничества и реализации ряда проектов в энергетической сфере между нашими странами», — сообщил Сечин журналистам.

Египетская газета «Сада аль-Баляд» сообщила о планах обсудить на встрече с Сечиным возможности создания инвестиционного фонда с участием Египта, России и ОАЭ по реализации крупных инвестиционных проектов в энергетической сфере, передает «РИА Новости».

Кроме того, до конца года ожидается подписание российско-египетских коммерческих контрактов на сооружение первой в Египте АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправительственного соглашения об условиях российского кредита. Объем кредита составит $25 млрд.