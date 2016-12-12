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Минобороны: ИГ перебросило значительные силы на штурм Пальмиры

Боевики пользуются тем, что активные действия коалиции США в районе Ракки приостановлены до весны

Правительственные войска Сирии эвакуировали жителей Пальмиры, оставив город и заняв позиции на его подступах.

Об этом сообщил официальный представитель РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В это время террористы группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) перебросили свои силы на штурм Пальмиры. Они пользуются тем, что активные боевые действия американской коалиции в районе Ракки приостановлены, передает «Федеральное агентство новостей».

«Пользуясь тем, что активные боевые действия США и международной коалиции в районе Ракки были приостановлены до весны, ИГ перебросило значительные силы на штурм Пальмиры», — пояснил Конашенков.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Минобороны: ИГ перебросило значительные силы на штурм Пальмиры

Боевики пользуются тем, что активные действия коалиции США в районе Ракки приостановлены до весны

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