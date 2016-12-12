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Банки в РФ заработали по итогам января–ноября 788 млрд рублей

Прибыль в годовом исчислении выросла втрое

Прибыль банковского сектора по итогам января-ноября 2016 года составила 788 млрд рублей, что в три раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. За ноябрь 2016 года прибыль банков составила 74 млрд рублей, за аналогичный период 2015 года — 71 млрд рублей.

Более половины прибыли всего сектора за 11 месяцев получил Сбербанк: кредитная организация заработала 483,2 млрд рублей.

Из материалов регулятора следует, что улучшение финансового результата кредитных организаций обусловлено, в частности, сокращением резервов на возможные потери. Так, за 11 месяцев банки доначислили 464 млрд рублей провизий против 1,12 трлн рублей годов ранее.

Активы кредитных организаций в январе–ноябре подросли на 1,5%, до 80,4 трлн рублей, с учетом валютной переоценки динамика более скромная — 0,6%. При этом портфель кредитов экономике увеличился на 0,8%, достигнув 42,2 трлн рублей. Кредитование нефинансовых организаций выросло на 0,9% (до 31,4 трлн рублей), а физических лиц — на 0,4% (до 10,8 трлн рублей).

Объем депозитов организаций, по данным ЦБ, впервые за последние полгода вырос в номинальном выражении — на 1,9%, до 24,4 трлн рублей. Показали прирост и вклады населения — на 1,3%, достигнув 23,7 трлн рублей.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Банки в РФ заработали по итогам января–ноября 788 млрд рублей

Прибыль в годовом исчислении выросла втрое

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