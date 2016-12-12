Дмитрий Медведев попросил губернаторов «ускориться»

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов выполнить обязательства и достроить 32 перинатальных центра. В этом году введут в эксплуатацию лишь 15 из них. В случае неисполнения поручения премьера полученные регионами деньги на строительство (45 млрд рублей) будут изъяты и руководители субъектов будут искать их самостоятельно. Об этом Дмитрий Медведев заявил в ходе визита в Приволжский федеральный округ — на селекторном совещании по вопросам охраны здоровья матерей и детей, которое он провел в Оренбурге.



Председатель правительства напомнил, что еще 10 лет назад в России не было современных перинатальных центров, но за это время практически по всей стране удалось реализовать программу строительства новых и современных медицинских учреждений.



Премьер-министр попросил глав регионов «ускориться со строительством» и впредь не допускать отставаний от графика. По изначально согласованным срокам к концу этого года должны были быть построены 32 центра, однако сейчас сданы лишь 15, а 17 оставшихся будут построены только в следующем году и введены в эксплуатацию не раньше июня, а некоторые — только к ноябрю. Из Фонда обязательного медицинского страхования на эти цели было выделено 45 млрд рублей, к которым регионы должны были добавить еще 25 млрд рублей.



— Эта работа завершается не во всех регионах. Есть объективные причины, но есть и не вполне объективные причины. Было принято решение перенести сроки на следующий год, запланированные на перинатальные центры средства из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделены, но нужно ускориться, действовать быстрее, не допускать дальнейших задержек, — обратился Дмитрий Медведев к представителям регионов, заметив, что это является самым дорогостоящим проектом, который реализуется в сфере здравоохранения.



По информации главы Минздрава Вероники Скворцовой, самая трудная ситуация со строительством сложилась в трех регионах. В Норильске (Красноярский край), в Республике Саха (Якутия), где вынуждены останавливать строительство из-за сложных погодных условий, и в Смоленской области, потому что строительство начали только в июле этого года. Глава правительства провел короткую беседу с заместителем губернатора Смоленской области Оксаной Лободой.



— У нас идет отставание от графика на 17 месяцев, сейчас он скорректирован и утвержден, — сообщила замгубернатора.



— Это какие сроки? — поинтересовался глава правительства.



— Ноябрь 2017 года, — ответила Оксана Лобода.



— Понятно, значит, мы и с вами, и с другими регионами договоримся, у нас этот перенос носит уже финальный характер. Больше мы ничего переносить не будем. Хочу, чтобы губернаторы лично этим вопросом занимались. Если в сроки не уложитесь, то придется деньги забрать. Придется самим их искать, — завершил разговор Дмитрий Медведев.



Во время своего выступления глава правительства также объявил о том, что с 2017 года изменится механизм финансирования высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в систему обязательного медицинского страхования. Деньги на нее будут напрямую выделяться получателям из Фонда обязательного медицинского страхования, а не через бюджет.



— Средства Фонда обязательного медицинского страхования на оказание такой помощи будут направляться напрямую федеральным государственным учреждениям, то есть не через бюджет, как это делалось ранее, а напрямую соответствующим бюджетополучателям, — сказал Дмитрий Медведев.



При этом, по словам главы правительства, за последние 25 лет показатель материнской смертности снизился более чем на три четверти и составляет чуть более 10 случаев на 100 тыс. родившихся живыми детей. Таким образом, по признанию премьера, Россия сумела достичь «целей тысячелетия» в области снижения детской и материнской смертности.



— За всё это время смертность детей в возрасте до пяти лет снизилась практически на две трети, уровень младенческой смертности по результатам прошлого года составил 6,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми, — сказал председатель правительства.



По итогам 10 месяцев 2016 года показатель детской смертности составляет приблизительно 5,9 на 1 тыс. родившихся.