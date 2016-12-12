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Спасший собаку пожарный из Румынии стал звездой соцсетей

Костак Мугурел спас жизнь собаке, отравившейся угарным газом

Пожарный из Румынии Костак Мугурел, спасший жизнь собаке, в одночасье стал звездой социальных сетей. 

Домашнее животное отравилось угарным газом во время пожара в одном из домов в румынском городе Питешти. Тяжелые ранения также получил и 51-летний владелец собаки. Он был госпитализирован, а питомец остался лежать на обочине возле дома.

Собаку заметил Мугурел. Спасатель сделал ей искусственное дыхание и массаж сердца.

После проведенных манипуляций собака снова стала дышать. Инцидент произошел 9 декабря, сообщает телеканал «360»

Сам Костак Мугурел не считает героем. Он заявил, что выполнял свою работу. 

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Спасший собаку пожарный из Румынии стал звездой соцсетей

Костак Мугурел спас жизнь собаке, отравившейся угарным газом

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