В Пензе появилось граффити с изображением летчика и Героя СССР

В Пензе появилось граффити на одном из жилых домов с изображением летчика, Героя СССР Константина Анохина. В настоящий момент художники завершили работу по росписи стены со стороны торца дома, сообщил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», работы по созданию панно на стене дома 33/51 по улице Красной провели художники из Москвы в рамках проекта «Наши герои», организованного Российским военно-историческим обществом и его пензенским региональным отделением. Проект будущего граффити и эскиз портрета создали местные художники, а средства на реализацию задумки выделили из Москвы.

Инициаторы проекта и авторы рисунков надеются, что данный проект позволит сохранить память о местных земляках и будет способствовать прославлению подвигов участников Великой Отечественной войны.

Ожидается, что в ближайшее время в городе появятся портреты Андрея Кижеватова, Лидии Руслановой и других героев СССР.

Константин Анохин — советский военный летчик, участник Великой Отечественной войны, посмертно получивший звание Героя СССР за то, что в июле 1941 год он направил свой горящий самолет на танковую колонну противника.