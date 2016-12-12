Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Пензе появилось граффити с изображением летчика и Героя СССР

Проект и эскиз картины создали местные художники, а средства на реализацию задумки выделили из Москвы

В Пензе появилось граффити на одном из жилых домов с изображением летчика, Героя СССР Константина Анохина. В настоящий момент художники завершили работу по росписи стены со стороны торца дома, сообщил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», работы по созданию панно на стене дома 33/51 по улице Красной провели художники из Москвы в рамках проекта «Наши герои», организованного Российским военно-историческим обществом и его пензенским региональным отделением. Проект будущего граффити и эскиз портрета создали местные художники, а средства на реализацию задумки выделили из Москвы.

Инициаторы проекта и авторы рисунков надеются, что данный проект позволит сохранить память о местных земляках и будет способствовать прославлению подвигов участников Великой Отечественной войны.

Ожидается, что в ближайшее время в городе появятся портреты Андрея Кижеватова, Лидии Руслановой и других героев СССР.

Константин Анохин — советский военный летчик, участник Великой Отечественной войны, посмертно получивший звание Героя СССР за то, что в июле 1941 год он направил свой горящий самолет на танковую колонну противника.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Пензе появилось граффити с изображением летчика и Героя СССР

Проект и эскиз картины создали местные художники, а средства на реализацию задумки выделили из Москвы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Ирина Мешкова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке