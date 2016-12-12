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В Благовещенске сутки искали пропавшего мальчика

Оказалось, что девятилетний ребенок систематически убегает из дома

В Благовещенске Амурской области в понедельник, 12 декабря, нашелся мальчик, в воскресенье ушедший из дома.

Девятилетнего Романа Зимникова, по ориентировке правоохранительных органов, опознали продавцы магазина на улице Мухина. По их словам, мальчик просто сидел внутри торговой точки. Причем никто не знает, как долго. Ребенка доставили в отделение полиции. Выяснилось, что мальчик ночевал в подъезде, а потом пришел в магазин.

Рома ушел из дома в воскресенье днем. Мать призналась, что ее сын и раньше сбегал из дома.

Соседка семьи сообщила ИА «Амур.инфо» подробности странного поведения Ромы Зимникова. По ее словам, «мама уже не знает, что делать, прячет вещи, но он находит, что есть, и уходит из дома». С ребенком работали и психологи, и службы социальной опеки. Семья по всем критериям считается вполне благополучной.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Благовещенске сутки искали пропавшего мальчика

Оказалось, что девятилетний ребенок систематически убегает из дома

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