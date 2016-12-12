Лавров обсудил с Вучичем визит Медведева в Сербию

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в понедельник с главой правительства Сербии Александром Вучичем будущий визит его российского коллеги Дмитрия Медведева в республику.



«Темой сегодняшней встречи был и предстоящий визит премьер-министра России Дмитрия Медведева», — сообщил представитель пресс-службы премьер-министра Сербии.

Кроме того, стороны обсудили российско-сербское сотрудничество и развитие отношений между странами на основе стратегического партнерства.

В частности, Александр Вучич отметил, что одним из основных направлений сотрудничества между Москвой и Белградом быть экономическое сотрудничество с учетом льгот, предусмотренных Соглашением о свободной торговле.

В свою очередь, Сергей Лавров передал премьеру Сербии приветствие от президента РФ Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева, а также отметил личные усилия сербского премьер-министра по сотрудничеству с Россией.