Российские кинокартины не будут претендовать на «Золотой глобус»

Российские картины не попали в число пяти претендентов на престижную кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».



В числе номинантов представлены французские фильмы «Она» (Elle) Пола Верховена и «Божественные» (Divines) Уда Беньямина, чилийский драма «Неруда», немецко-австрийская лента «Тони Эрдманн» (Toni Erdmann) режиссера Марена Аде, а также «Продавец» (The Salesman) иранского режиссера, обладателя «Оскара» Асгара Фархади.

От России на премию претендовали три картины: «Рай» Андрея Кончаловского, «Ученик» Кирилла Серебренникова, а также «Мой убийца» якутского режиссера Костаса Марсана.



«Золотой глобус» — вторая по престижности премия после «Оскара». Претендентов выбирает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.



Церемония вручения наград состоится 8 января в Лос-Анджелесе.