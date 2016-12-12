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Российские кинокартины не будут претендовать на «Золотой глобус»

В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» попали ленты из Франции, Германии, Чили и Ирана

Российские картины не попали в число пяти претендентов на престижную кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 

В числе номинантов представлены французские фильмы «Она» (Elle) Пола Верховена и «Божественные» (Divines) Уда Беньямина, чилийский драма «Неруда», немецко-австрийская лента «Тони Эрдманн» (Toni Erdmann) режиссера Марена Аде, а также «Продавец» (The Salesman) иранского режиссера, обладателя «Оскара» Асгара Фархади.

От России на премию претендовали три картины: «Рай» Андрея Кончаловского, «Ученик» Кирилла Серебренникова, а также «Мой убийца» якутского режиссера Костаса Марсана.

«Золотой глобус» — вторая по престижности премия после «Оскара». Претендентов выбирает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.

Церемония вручения наград состоится 8 января в Лос-Анджелесе.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Российские кинокартины не будут претендовать на «Золотой глобус»

В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» попали ленты из Франции, Германии, Чили и Ирана

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