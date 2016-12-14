УЕФА не будет переносить матчи в Турции из-за терактов

Несмотря на упущения в обеспечении безопасности на массовых мероприятиях в Турции, в результате чего в Стамбуле произошел теракт у футбольного стадиона, УЕФА не планирует переносить матчи турецких клубов в еврокубковых соревнованиях на нейтральное поле. Об этом «Известиям» рассказали в самой организации.

— УЕФА хотела бы выразить свои глубокие соболезнования семьям всех жертв субботних взрывов в Стамбуле, — заявили «Известиям» в пресс-службе европейской футбольной организации. — Мы решительно осуждаем этот ужасный акт и направляем слова поддержки турецкой федерации футбола, «Бешикташу» и «Бурсаспору». Что касается итогов жеребьевки Лиги Европы УЕФА, то мы уверены, что турецкими властями и принимающими клубами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности игроков, официальных лиц и зрителей. Перенос матчей из Турции не планируется.

12 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу. В плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира «Зенит» сыграет с бельгийским «Андерлехтом», «Ростов» встретится с чешской «Спартой», а «Краснодар» — с турецким «Фенербахче». Таким образом, 22 февраля футбольному клубу «Краснодар» предстоит выезд в Стамбул.



10 декабря возле стадиона Vodafone Arena в Стамбуле после матча чемпионата Турции «Бешикташ»–«Бурсаспор» (2:1) были взорваны две бомбы. Одна находилась в заминированной машине возле автобуса со спецназом полиции, в непосредственной близости к спортивной арене. Другую бомбу привел в действие смертник в парке неподалеку от стадиона. В результате теракта, ответственность за который взяла на себя группировка «Соколы свободы Курдистана», погибло 44 человека и еще 150 находятся в больницах.

Среди погибших два сотрудника футбольного клуба «Бешикташ». Как сообщается на сайте турецкой команды, скончался 29-летний работник фан-магазина с атрибутикой Уджу Тунча и сотрудник отдела службы безопасности стадиона Вефа Каракурду.

27-летний полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо не стал комментировать вопрос безопасности на предстоящем матче в Стамбуле, отметив, что его команде будет очень непросто противостоять «Фенербахче» на выезде.

— Все прекрасно знают, что «Фенербахче» — очень сильная команда, — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Известий». — Но шансы на выход в 1/8 есть как у них, так и у нас. Всё зависит только от «Краснодара», от того, насколько хорошую игру мы покажем.



Напомним, в ноябре 2015 года во Франции в баре близ крупнейшего стадиона страны «Стад де Франс» во время товарищеского матча между национальными сборными Франции и Германии также прогремел взрыв. Тогда полиция обнаружила останки трех террористов-смертников. Среди футбольных болельщиков пострадавших не оказалось. В тот же вечер в Париже произошло еще несколько атак террористов.

После этого инцидента во всей Европе стали усиливать меры предосторожности на спортивных мероприятиях. Так, 17 ноября 2015 года был отменен матч между сборными Бельгии и Испании. Рекомендацию не проводить международную товарищескую встречу дали власти Бельгии, сославшись на высокую вероятность организации террористических атак.

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