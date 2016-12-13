Онлайн-кинотеатрам запретят предвыборную агитацию

Уже в начале следующего года Госдума может принять законопроект, который в СМИ называют законом об онлайн-кинотеатрах. Он вводит регулирование для площадок, которые дают пользователям возможность смотреть фильмы через интернет. В числе прочего законопроект запрещает иностранным компаниям владеть более чем 20% российского онлайн-кинотеатра. Депутат Госдумы и соавтор законопроекта об онлайн-кинотеатрах Андрей Луговой в интервью «Известиям» рассказал, когда законопроект будет принят, зачем он нужен и пояснил некоторые нормы, которые предстоит выполнять интернет-кинотеатрам.



— Вы являетесь соавтором законопроекта о регулировании онлайн-кинотеатров. Какова его практическая цель?

— Главная цель разработанного законопроекта — упорядочение отношений на рынке распространения контента в интернете, а также создание понятных и прозрачных правил ведения бизнеса в этом сегменте, которые будут гарантировать устойчивое развитие рынка в перспективе.

Если говорить о задаче разработки законопроекта, то я бы выделил несколько частей: во-первых, включение аудиовизуальных сервисов в структуру российского права. На сегодняшний день работа таких сервисов не отрегулирована. Необходимо создание правовых условий для развития сегмента в России, который приобретает всё большую популярность.

Во-вторых, законопроект решает задачи поддержки отечественных производителей.



И наконец, он устанавливает равные условия работы как для российских компаний, так и для иностранных, которые зачастую не имеют на территории России своих представительств.

— В законопроекте есть норма, которая предлагает ограничить долю владения иностранной компании в российском онлайн-кинотеатре до 20%. Она очень сильно ограничивает приход иностранных инвесторов в Россию. Например, китайская компания LeEco хотела создать в России свой онлайн-кинотеатр, но из-за этого законопроекта отказалась от планов по выходу на рынок России.

— Их место займет кто-то другой. Это как у нас с санкциями произошло. Они дали толчок развитию сельского хозяйства, и эта отрасль теперь приносит больше экспортной выручки, чем поставки оружия. Поэтому ушли одни, но придут другие. Мы должны беспокоиться о собственной безопасности и развитии собственных бизнесов. Во многих отраслях западные конкуренты ушли далеко вперед, и нам необходимо защитить российских игроков, чтобы мы не зависели от внешних факторов.

По оценкам экспертов, объем рынка онлайн-видео составляет около 5 млрд рублей в год. Ожидается, что принятие закона позволит до 2025 года увеличить объем до 25–30 млрд рублей, причем существенная доля будет принадлежать российским площадкам.

— Будет ли закон распространяться на видеоагрегаторы? Например, есть plus.kinopoisk.ru, kino.mail.ru, другие подобные площадки. Для обычных пользователей они выглядят как онлайн-кинотеатр, но на самом деле площадка берет контент с других сайтов — интернет-кинотеатров, таких как ivi.ru, megogo, Tvigle и т.д.

— Агрегаторы не подпадают под определение организаторов аудиовизуальных сервисов. Для них предусмотрено прямое исключение по части 1 ст. 10.5 законопроекта. Закон не распространяется на киновитрины, то есть сайты, размещающие видео с других сайтов. Регулироваться будут сервисы, обладающие правами на тот контент, который будут смотреть пользователи.

То же касается и поисковых систем, такие как video.mail.ru, video.yandex.ru. В законопроекте также сделано прямое исключение для всех поисковых сервисов. Статья 16.5.

— В законе предусмотрен запрет на предвыборную агитацию. О какой агитации речь? О видеорекламе?



— Речь обо всех формах агитации в рамках предвыборных кампаний. В том числе об информировании избирателей о кандидатах и избирательных объединениях. Будет запрещена как предвыборная агитация, так и агитация по вопросам референдума. Это связано с тем, что вещание в таких сервисах — не эфирное. И нельзя обеспечить гарантию равного эфирного времени всем кандидатам. Возможны злоупотребления.

— В законе сказано, что под регулирование не попадают площадки, у которых исключительно пользовательский контент. Что в данном случае означает термин «исключительно»? Это 100%?

— Требование закона точно не распространяется на те площадки, где пользователи размещают контент. Если речь идет о площадках, где есть и пользовательский контент, и профессиональный, то предполагается, что критерий содержания пользовательского контента будет утвержден на уровне подзаконного акта. Этот вопрос еще будет обсуждаться. Не исключено, что такого рода определение потребует уточнений, которые могут быть внесены в законопроект.

— Объектами регулирования нового закона станут только онлайн-кинотеатры, которые ежедневно посещает более 100 тыс. пользователей из России. Допустим, у ivi есть сайт ivi.ru, через который они работают в России, а еще есть площадка ivi.tv для русскоговорящих в других странах. Будет ли посещаемость площадок суммироваться? И будет ли суммироваться посещаемость со всех платформ, например с мобильных устройств и со Smart TV?

— Подробную методику подсчета посещаемости определит Роскомнадзор. Есть понимание, что подсчет аудитории должен вестись не по сумме заходов на сайт, а по числу реальных пользователей, которые не только заходят на сайт, но и смотрят видео. Подсчет будет производиться для каждого сервиса, но суммироваться будет аудитория со всех устройств, в том числе мобильных и Smart TV.

— Много ли сервисов попадает под регулирование?

— В Роскомнадзоре нам сказали, что под регулирование попадает только одна компания — ООО «Иви.ру» (сервис ivi.ru. — «Известия»). Но задача законопроекта регулировать не компании, а отрасль. Закон имеет стратегическую цель создать в России конкурентный национальный рынок онлайн-видео.

— Есть ли понимание, когда законопроект будет рассмотрен в первом чтении?

— Законопроект внесен в Госдуму и проходит все стандартные процедуры. 13 декабря состоится заседание комитета, где мы с экспертами обсудим этот законопроект. Надеемся, что сразу после Нового года документ будет принят в первом чтении, а до конца весенней сессии — во втором и третьем.