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Трамп раскритиковал траты на программу создания истребителя F-35

Программа F-35 обошлась налогоплательщикам примерно в $400 млрд

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал программу создания истребителей F-35 за высокую стоимость.

«Программа F-35 и расходы вышли из-под контроля. Миллиарды долларов могут и будут сохранены на военных (и других) закупках после 20 января (дата инаугурации Трампа)»,— написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как отмечает «РИА Новости», твит избранного президента появился примерно в то же время, когда министр обороны США Эштон Картер проводил в Израиле торжественную церемонию по передаче первых двух из закупленных страной F-35.

Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в $400 млрд. 

На прошлой неделе Трамп раскритиковал другую госпрограмму закупок — проект по поставке двух президентских самолетов. 

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Трамп раскритиковал траты на программу создания истребителя F-35

Программа F-35 обошлась налогоплательщикам примерно в $400 млрд

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