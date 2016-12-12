Трамп раскритиковал траты на программу создания истребителя F-35

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал программу создания истребителей F-35 за высокую стоимость.

«Программа F-35 и расходы вышли из-под контроля. Миллиарды долларов могут и будут сохранены на военных (и других) закупках после 20 января (дата инаугурации Трампа)»,— написал Трамп на своей странице в Twitter.

The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 декабря 2016 г.

Как отмечает «РИА Новости», твит избранного президента появился примерно в то же время, когда министр обороны США Эштон Картер проводил в Израиле торжественную церемонию по передаче первых двух из закупленных страной F-35.

Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в $400 млрд.

На прошлой неделе Трамп раскритиковал другую госпрограмму закупок — проект по поставке двух президентских самолетов.