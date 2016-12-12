В Госдуме предложили печатать в газетах имена депутатов-прогульщиков

За отсутствие на пленарных заседаниях в Госдуме депутатов предложили не только штрафовать, но и публиковать их имена в печатной прессе. Об этом рассказал Владимир Поздняков, член комитета по регламенту и организации работы нижней палаты (КПРФ).

Он пояснил, что в газетах публикация имен оштрафованных депутатов-прогульщиков будет более эффективной мерой дисциплинарного воздействия, чем на листовках, которые можно снять. С большими тиражами газет это не получится.

Ранее в СМИ появилась информация, что списки оштрафованных за прогулы депутатов Госдумы будут размещаться на официальном сайте нижней палаты парламента.

В ноябре 2016 г. Госдума одобрила инициативу введения штрафов в размере 1/6 от месячного заработка для депутатов, не посещающих пленарные заседания, сообщает агентство городских новостей «Москва». Чтобы обозначить свое присутствие, достаточно будет зарегистрироваться в зале заседаний. При этом отсутствовать можно будет только по уважительным причинам.