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Понедельник,
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На борьбу с коррупцией в Алтайском крае будет выделено 8 млн рублей

Эти средства предусмотрены пятилетней государственной программой, утвержденной главой региона

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал государственную программу «Противодействие коррупции» на 2017–2021 годы. В документе указаны конкретные цели, которые власти должны достичь за пять лет. Основные параметры программы основаны на данных социологических исследований.

Например, предполагается снизить с 20 до 15% долю «предпринимателей, попадавших в коррупционную ситуацию», от общего количества принявших участие в опросах. Предполагается ежегодно снижать на 2% долю выявленных коррупционных нарушений и на 2% — долю граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции. Авторы программы надеются, что на те же 2% в год вырастет число тех, кто положительно оценивает принятые в крае меры по противодействию коррупции. 

Также предполагается проводить обучение чиновников и, с другой стороны, просвещать народ, воспитывая в нем нетерпимость к взяткам. Кроме того, власти хотят добиться того, чтобы поставщиками при госзакупках не становились родственники тех должностных лиц, которые отвечают за эти заказы.

Общий объем финансирования программы на пять лет — 7,9 млн рублей. В том числе на 2017 год — 3,1 млн, в последующие годы — по 1,2 млн рублей.

По сведениям altapress.ru, СК по Алтайскому краю за девять месяцев 2016 года возбудил 270 уголовных дел с коррупционной составляющей. В суд направлено 81 уголовное дело в отношении 87 лиц о 282 преступлениях.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

На борьбу с коррупцией в Алтайском крае будет выделено 8 млн рублей

Эти средства предусмотрены пятилетней государственной программой, утвержденной главой региона

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