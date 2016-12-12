Смертники ИГ прорвали оборону Пальмиры

Боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» прорвались в Пальмиру благодаря атаке смертников на начиненных взрывчаткой автомобилях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



С таким заявлением представитель оборонного ведомства выступил на брифинге в понедельник.

«С наступлением сумерек игиловцы, применив с одного из направлений автомобили, начиненные взрывчаткой со смертниками, не считаясь с большими потерями, прорвали оборону и сумели закрепиться на окраинах города», — приводит ТАСС сообщение.

Он отметил, что боевики приняли решение сконцентрироваться на захвате Пальмиры, поскольку были уверены, что боевые действия в Ракке не возобновятся. При этом Игорь Конашенков отметил, что первые две мощные атаке были отражены сирийской армией при поддержке российских ВКС.

«Авиация ВКС России еще на подступах к Пальмире нанесла 64 воздушных удара по скоплениям, позициям, и выдвигающимся резервам боевиков», — пояснил представитель Минобороны РФ. В результате были уничтожены 11 танков и боевых машин пехоты, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль, а также более 300 боевиков.