Память репрессированных жителей Псковской области увековечат

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов предложил увековечить память репрессированных жителей области.



Как он заявил на встрече с губернатором Андреем Турчаком, в следующем году будет 80 лет началу массовых репрессий 1930-х годов, и Псковская область считается одной из наиболее пострадавших.

Омбудсмен напомнил, что в Москве планируется открытие большого памятника репрессированным.

«Может, и мы можем в неком упрощенном варианте воздать должное тем людям, кто пострадал», - приводит слова уполномоченного Псковская лента новостей.

Губернатор дал соответствующие поручения главам комитетов по культуре и по охране объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось о том, что всего в Псковской области репрессиям подверглось более 60 тыс. человек. Сейчас в живых остались около 3 тыс. В Пскове на месте будущего памятника был установлен закладной камень еще в 2007 году.



И в области издается многотомная Книга памяти жертв политических репрессий «Не предать забвению».