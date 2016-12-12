Доля России во внешней торговле Украины упала до 8%

Доля России в общем балансе внешней торговли Украины за 2,5 года упала с 36% до 8%, заявил в понедельник президент страны Петр Порошенко.

«Из 36% вы знаете сколько сегодня составляет доля России в общем балансе внешней торговли Украины? 8%», - сказал Порошенко, выступая на форуме в Киеве.

Теперь, по его словам, в торговле с Украиной лидирует Евросоюз.

«Какое сейчас место занимает ЕС? Беспрекословное первое место - более 45%», - отметил украинский лидер.

Этот показатель он назвал недостаточным.