Начался судебный процесс над главой МВФ Кристин Лагард

В Париже начался судебный процесс над директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Она лично присутствует в зале слушаний Суда Французской Республики, который рассматривает дела о правонарушителях против правительства.

Лагард предъявили обвинения в «халатности при исполнении служебных обязанностей» при выплате компенсаций французскому миллионеру Бернару Тапи во время работы главы МВФ в составе кабмина Франсуа Фийона, передает ТАСС.

Защита Лагард будет требовать переноса слушания на более поздний срок, чтобы сначала рассмотреть дело самого миллионера, которого обвиняют в крупном мошенничестве.

Кристин Лагард является одним из основных фигурантов «дела Тапи» во Франции.