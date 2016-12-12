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Начался судебный процесс над главой МВФ Кристин Лагард

Она лично явилась в зал слушаний Суда Французской республики в Париже

В Париже начался судебный процесс над директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Она лично присутствует в зале слушаний Суда Французской Республики, который рассматривает дела о правонарушителях против правительства.

Лагард предъявили обвинения в «халатности при исполнении служебных обязанностей» при выплате компенсаций французскому миллионеру Бернару Тапи во время работы главы МВФ в составе кабмина Франсуа Фийона, передает ТАСС.

Защита Лагард будет требовать переноса слушания на более поздний срок, чтобы сначала рассмотреть дело самого миллионера, которого обвиняют в крупном мошенничестве.

Кристин Лагард является одним из основных фигурантов «дела Тапи» во Франции.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Начался судебный процесс над главой МВФ Кристин Лагард

Она лично явилась в зал слушаний Суда Французской республики в Париже

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