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Депутатам Госдумы могут предоставить право объявлять благодарность

В нижней палате парламента уверены, что это — возможность поощрить тех, кто много работает на общественных началах

Комитет Государственной думы по регламенту предлагает предоставить депутатам возможность объявлять благодарность тем физическим лицам и организациям, которые они сами посчитают нужным поблагодарить — к примеру, такая благодарность может быть выражена за плодотворную работу.

«Мы предлагаем утвердить, что будет благодарность депутата, чего в принципе не было», — заявила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова, передает «Интерфакс».

Савастьянова добавила, что депутат сможет выразить свою благодарность после того, как будет принято соответствующее постановление.

«Комитетом мы утвердим порядок (вынесения благодарности. — «Известия»), утвердим за что и некие условия, при которых эта благодарность будет вручаться», — пояснила глава комитета.

Она также выразила мнение, что это «хороший вариант», так как таким образом можно будет поощрить тех, кто много работает с депутатом на общественных началах. Однако Савастьянова подчеркнула, что никаких «преференций» у получившего депутатскую благодарность не будет, так как это скорее «моральный знак».

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Депутатам Госдумы могут предоставить право объявлять благодарность

В нижней палате парламента уверены, что это — возможность поощрить тех, кто много работает на общественных началах

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