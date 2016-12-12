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Google показал, как менялась поверхность Земли в течении 30 лет

Компания выпустила новую версию проекта Timelapse, с помощью которого можно «перемотать» время в любом участке планеты

Компания Google представила новую версию сервиса Timelapse, который фиксирует изменения ландшафта Земли.

Особенностью этого проекта является то, что пользователи смогут самостоятельно «перематывать» время в разных точках планеты. Для этого специалистам компании пришлось обработать более 5 млн спутниковых фотографий, сделанных с 1984 года по сегодняшний день.

В состав программы вошли 33 глобальные панорамы и 25 млн видеороликов, на которых запечатлены изменения поверхности земли за последние 30 лет.

Предыдущая версия проекта вышла в 2013 году. По словам разработчиков, новый Timelapse обладает более высокой проработкой деталей, большим географическим охватом и более широкими возможностями «прокрутки» времени.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Google показал, как менялась поверхность Земли в течении 30 лет

Компания выпустила новую версию проекта Timelapse, с помощью которого можно «перемотать» время в любом участке планеты

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