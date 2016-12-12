СМИ: крупный «огненный шар» пронесся в небе над Андалусией — видео

Крупный «огненный шар» пролетел в небе на юге Испании между провинциями Гранада и Хаэн (автономное сообщество Андалусия). Необычное явление зафиксировали сразу пять астрономических обсерваторий.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», метеорит, летевший со скоростью 72 тыс. км/ч, сгорел в атмосфере Земли 11 декабря.



Сгорание небесного тела в плотных слоях атмосферы объясняет свечение и взрыв, о которых рассказывают очевидцы.



При этом астрономы не исключают, что остатки космического объекта могли упасть на поверхность Земли в виде метеорита.

Зону падения тела установить пока не удалось, однако специалисты планируют организовать экспедицию, чтобы ее обнаружить и изучить его обломки.

