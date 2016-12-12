«Аэрофлот» отсудил у «Трансаэро» более 101 млн рублей. Иск компании удовлетворил Арбитражный суд Москвы.



«Аэрофлот» потребовал ответчика погасить задолженность по договору поручительства от 25 декабря 2015 года. Компания поручилась за исполнение «Трансаэро» обязательств по договору эквайринга с ВТБ.



«Аэрофлот» исполнил обязательства «Трансаэро» перед ВТБ и предъявил требование о погашении задолженности самому «Трансаэро», передает телеканал «360».

В настоящее время «Трансаэро» находится в процедуре банкротства. Авиакомпания «Трансаэро» прекратила полеты 26 октября 2015 года.